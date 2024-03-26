بوينج تبدأ إعادة تنظيم الإدارة وسط تحديات السلامة

(MENAFN
) تقوم شركة بوينج، وهي شركة تصنيع الطائرات الأمريكية الرائدة، ببدء إعادة هيكلة كبيرة لفريقها الإداري للتصدي للمشاكل الناشئة عن مختلف المخاوف من السلامة التي تؤثر على طائراتها، وهذا القرار الاستراتيجي، الذي أعلنت عنه يوم الاثنين الموافق 25 مارس، يظهر عزم بوينج على الشروع في مرحلة جديدة في عملياتها وسط سلسلة من الصعوبات التي تؤثر على سمعتها وأدائها.
كما تعاني الشركة من أزمة شديدة منذ حادث في بداية يناير يتعلق بطائرة 737 ماكس 9 تابعة لشركة الخطوط الجوية الألاسكية، خلال الرحلة، انفصل باب الطائرة عن هيكلها، مما أثار إنذارات خطيرة بالسلامة وأضر بصورة بوينج التي كانت قد تضررت بالفعل، وضمن عملية إعادة الهيكلة، سيتنحى ديف كالهون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ يناير 2020، من منصبه بحلول نهاية عام 2024، وكانت فترة كالهون مميزة بالجهود المبذولة لإعادة بناء الثقة في بوينج بعد وقوع حادثين مميتين يتعلقان بطراز 737 ماكس الجديد للشركة.
كذلك سيغادر ستان ديل، رئيس قسم الطيران التجاري المسؤول عن مسائل السلامة، وسيحل محله ستيفاني بوب، التي كانت تشرف على إدارة العمليات للمجموعة منذ يناير، وتسلط إعادة التنظيم الضوء على الموقف الاستباقي لبوينج في التعامل مع المشاكل النظامية التي تؤثر على عملياتها وسلامة منتجاتها، ومن خلال إدخال قيادة جديدة وتنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف الشركة إلى تعزيز التزامها بالسلامة واستعادة ثقة الأطراف المعنية في صناعة الطيران وخارجها.
وعلى الرغم من وجود التحديات المستمرة، تشير مبادرات إعادة التنظيم في بوينج إلى خطوة حاسمة نحو تعزيز ثقافة المسؤولية والشفافية والتحسين المستمر داخل المنظمة، ومع مرور الشركة بفترة من الأوقات الصعبة، تمثل إعادة تشكيل المشهد القيادي لها لحظة حاسمة في رحلتها نحو الانتعاش واستعادة التنافسية في قطاع الطيران العالمي.
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