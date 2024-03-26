صندوق النقد الدولي يحث الصين على تنفيذ إصلاحات موجهة نحو السوق لتنشيط الاقتصاد المتعثر

(MENAFN
) وسط صعوبات اقتصادية مثل أزمة الإسكان والطلب الداخلي البطيء ومعدلات البطالة المرتفعة بين الشباب بشكل مستمر، حثَّ صندوق النقد الدولي الصين على تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات الموجهة نحو السوق، ,تعتبر هذه الإصلاحات أمرًا أساسيًا لإعادة الحياة إلى الاقتصاد المتعثر للبلاد وتوجيهه نحو التوسع المستدام.
كما امتنعت السياسات الصينية عن اتخاذ تدابير حكومية واسعة النطاق لتعزيز النشاط الاقتصادي، بدلاً من ذلك، أكدت على أهمية التحول نحو نمو عالي الجودة، وحظيت هذه التغييرات في الاستراتيجية بتأييد من صندوق النقد الدولي، الذي يراها نهجًا حكيمًا لضمان الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
كذلك أكدت كريستالينا جيورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على تفاني الصين في الانتقال نحو نمو عالي الجودة، وعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن هذا التحول، أكدت جيورجيفا على أهميته لمستقبل الاقتصاد الصيني. وقد أشادت بتصميم الصين على متابعة هذا المسار، على الرغم من التحديات التي قد تواجهه.
ومع ذلك، حذرت جيورجيفا أيضًا من أن تحقيق هذا التحول سيتطلب جهودًا مشتركة وإصلاحات شاملة. وشددت على ضرورة اعتماد مجموعة من الإصلاحات الموجهة نحو السوق لتعزيز التقدم الاقتصادي. ووفقًا لكلمتها، لفتت جيورجيفا إلى أن لدى الصين القدرة على تحقيق نمو أسرع بكثير من خلال جدول أعمال إصلاح شامل مثل هذا، بدلاً من الاعتماد على نهج "الأعمال كالمعتاد".
في الختام، تؤكد دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاحات موجهة نحو السوق على إيمانه بفعالية السياسات الموجهة نحو السوق في تعزيز الدينامية الاقتصادية والمرونة. ومع مواجهة الصين للتحديات الاقتصادية وسعيها نحو الانتقال نحو نمو عالي الجودة، من المحتمل أن تلعب تنفيذ هذه الإصلاحات دورًا حاسمًا في تشكيل مسار الاقتصاد الصيني في المستقبل.
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