أسعار النفط تظهر ثباتاً وسط مخاوف من التوريد وعدم اليقين الجيوسياسي

(MENAFN
) شهدت أسواق النفط استقرارًا في الأسعار اليوم الثلاثاء بتاريخ 26 مارس، بعد ارتفاع كبير يزيد على دولار واحد في إغلاق يوم الاثنين، وتأثرت مشاعر السوق بالمخاوف من احتمالية تعطيلات في التوريد بسبب تقليص إنتاج روسيا والهجمات المستمرة على مصافي النفط في البلاد.
كما وفقًا لتحليلات في بنك أستراليا ونيوزيلندا، فإن الارتفاع الأخير في أسعار النفط كان ناتجًا عن المخاوف من التوريد والتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، وجمعت هذه العوامل المشتركة لإيجابية الآفاق في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
كذلك شهدت كلا من مؤشرات النفط الخام في جلسة التداول السابقة، ارتفاعًا قدره 1.32 دولارًا في الإغلاق، معبرة عن تأثير الديناميات السوقية الحالية، ويُذكر أن روسيا، لاعب رئيسي في أسواق النفط العالمية، أصدرت توجيهات لشركات النفط الخاصة بها بتقليل الإنتاج وفقًا لأهداف منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بهدف خفض الإنتاج بمقدار تسعة ملايين برميل يوميًا.
في حين كانت روسيا تنتج حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا، مما يظهر الجهود المبذولة للامتثال لأهداف إنتاج أوبك، ومع ذلك، على الرغم من هذه التعديلات، تعاني المنطقة من تعطيلات مستمرة بسبب هجمات على مصافي النفط الروسية، وكانت مصفاة كويبيشيف في روسيا آخر المتضررين، إذ اضطرت إلى إيقاف نصف طاقتها الإنتاجية بعد حادث حريق في نهاية الأسبوع، وتسلط هذه الحادثة الضوء على هشاشة البنية التحتية للنفط في المناطق المتضررة من النزاعات وتزيد من المخاوف بشأن استقرار التوريد في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وبشكل عام، يستمر التفاعل بين تقليلات الإنتاج وتعطيلات التوريد والأحداث الجيوسياسية في تشكيل ديناميات سوق النفط، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار بينما يواجه المشاركون في السوق عدم اليقين بشأن التوريد والطلب العالمي على النفط.
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