الولايات المتحدة تشدد الإجراءات العالمية لمواجهة الممارسات الاقتصادية الروسية

(MENAFN
) ردًا على سلوك روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، قامت الولايات المتحدة وشركاؤها بتصعيد إجراءاتهم للضغط على موسكو وتعطيل جهودها الاقتصادية، وتشمل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية معالجة وإغلاق الثغرات التي استغلتها روسيا تقليديًا، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة مصممة لإفراغ خزائنها المالية وتقييد قدرتها على تمويل الصراع الجاري في أوكرانيا.
كما تشير التطورات الأخيرة إلى تغير في موقف العديد من البنوك الدولية، التي ساعدت سابقًا روسيا في تفادي العقوبات الغربية، ومع تصاعد الضغط من الولايات المتحدة، تبتعد هذه المؤسسات المالية الآن عن موسكو، ووفقًا لتقرير نشرته "بيزنس إنسايدر"، تختار البنوك بشكل متزايد الامتثال لتوجيهات واشنطن، مما يؤدي إلى قطع العلاقات مع الكيانات والمعاملات الروسية.
كذلك يسلط تقرير من "ذا وول ستريت جورنال" الضوء على الموقف الحذر الذي اتخذته المؤسسات المالية في بعض الدول مثل تركيا والنمسا، وتمتنع هذه البنوك عن المشاركة في الأنشطة التجارية الروسية بسبب المخاوف من العواقب المحتملة من الولايات المتحدة، وتدفع المخاوف من مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن هذه المؤسسات إلى ممارسة اليقظة وتجنب أي مشاركة قد تعرضها لعقوبات تنظيمية أو قانونية.
في حين تؤكد الجهود المشتركة للحد من دخول روسيا إلى الأسواق المالية العالمية وتعطيل أنشطتها الاقتصادية على عزم المجتمع الدولي على محاسبة موسكو على أفعالها في أوكرانيا، ومن خلال استهداف القنوات الاقتصادية الحيوية وفرض تدابير الامتثال الصارمة، وتهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقويض قدرة روسيا على الاستمرار في عملياتها العسكرية وإجبارها على السعي إلى حل للصراع الجاري من خلال الوسائل الدبلوماسية.
MENAFN26032024000045015682ID1108021330
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.