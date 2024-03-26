الاتحاد الأوروبي يتخذ خطوات ضد عمالقة التكنولوجيا بسبب انتهاكات منافسة مشتبهة

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، قامت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد الشركات التقنية الكبرى أبل، ألفابت (شركة جوجل الأم)، وميتا (الجهة التي تقف وراء فيسبوك وإنستجرام) بسبب الانتهاكات المشتبه فيها لقوانين المنافسة الأوروبية، ويمثل هذا الإجراء أول حالة تنفيذ تحت قانون الأسواق الرقمية الجديد المشرع مؤخرًا، مما أثار قلقًا من مجموعة ضغط تدافع عن هذه العمالقة التكنولوجيين.
كما شاركت بروكسل في محادثات مستمرة مع هذه العمالقة الأمريكية على الإنترنت لعدة أشهر بشأن التزامها بالتشريعات المطبقة في بداية شهر مارس، وعلى الرغم من هذه المناقشات، اعتبرت المفوضية الأوروبية أنه من الضروري بدء تدابير رسمية ضد هذه الشركات، مما يشير إلى التزام قوي بضمان الامتثال لقوانين المنافسة في المجال الرقمي.
كذلك لسنوات، واجهت هذه العمالقة التكنولوجية اتهامات بالاستفادة من مواقعها السوقية السائدة لقمع المنافسة، مع اتخاذ إجراءات محدودة بسبب نقص الأطر التنظيمية القوية. تهدف السلطة التنفيذية الأوروبية إلى تعديل هذه الفجوة التنظيمية من خلال استخدام قانون الأسواق الرقمية الجديد، الذي ينشئ إطارًا قانونيًا لمعالجة السلوك المنافس في القطاع الرقمي.
في حين عبر المفوض الأوروبي للرقمنة، تييري بريتون، عن شكوكه حول فعالية الاقتراحات التي قدمتها شركات ألفابت، أبل، وميتا في تحقيق التزامها باللوائح الجديدة، وعلى الرغم من الاعتراف ببعض التغييرات في منظومة السوق، أكد المفوض بريتون التزام المفوضية بضمان الامتثال ومحاسبة هذه الشركات على أي مخالفات.
وتبرز التدابير التنفيذية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية إصرارها على تعزيز بيئة سوق رقمية عادلة ومنافسة، ومن خلال استخدام الأدوات القانونية المقدمة من قانون الأسواق الرقمية، تهدف السلطات إلى معالجة المخاوف الطويلة الأمد المتعلقة بسيطرة العمالقة التكنولوجيين في السوق وتعزيز فرص متساوية لجميع المشاركين في النظام البيئي الرقمي.
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