مبيعات المنازل الجديدة في فبراير تتراجع مع استمرار نقص المنازل القائمة

(MENAFN
) في مفاجأة غير متوقعة، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا في عمليات بيع المساكن الفردية الجديدة المبنية خلال شهر فبراير، ومع ذلك، جاء هذا التراجع مصحوبًا بتعديل إيجابي في أرقام الشهر السابق، مما يشير إلى وجود قوة شرائية مكنونة وسط نقص مستمر في المساكن المملوكة مسبقًا المتاحة في السوق.
ووفقًا لتقرير مكتب تعداد السكان في وزارة التجارة، شهدت مبيعات المنازل الجديدة انخفاضًا بنسبة 0.3 في المئة، حيث بلغ معدل السنوي المعدل بشكل موسمي 662،000 وحدة في فبراير، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد حصلت وتيرة مبيعات يناير على تعديل إيجابي، حيث سجلت الآن 664،000 وحدة بدلاً من 661،000 وحدة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.
كما كانت التوقعات من الاقتصاديين الذين أجروا استطلاعًا من قبل وكالة رويترز تشير إلى ارتفاع في عمليات بيع المنازل الجديدة، حيث تم تقدير الإجمالي بنحو 675،000 وحدة، وتؤكد هذه الإحصاءات أهمية مبيعات المنازل الجديدة المبنية حديثًا، التي تمثل أكثر من عشرة في المئة من إجمالي عمليات البيع السكنية في جميع أنحاء البلاد.
كذلك تعتبر مبيعات المنازل الجديدة مؤشرًا حاسمًا لرفاهية سوق الإسكان، حيث تعكس توقيع العقود وتعمل كمؤشر رئيسي، ومع ذلك، يمكن أن تظهر تقلبات على أساس شهري، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في فبراير، إلا أن هناك زيادة بنسبة 5.9 في المئة عند المقارنة بالسنة السابقة في معاملات بيع المنازل الجديدة، مما يشير إلى وجود مرونة داخل السوق.
في حين لوحظ أن سوق المنازل الجديدة بدت غير متأثرة بقرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، ويمكن أن يُنسب هذا الصمود إلى ندرة المساكن القائمة مسبقًا في السوق، مما دفع بالطلب على البناء الجديد، ونتيجة لذلك، على الرغم من التحديات الاقتصادية، استمر قطاع المساكن الجديدة في إظهار قوته واستقراره وسط تطور الظروف السوقية.
MENAFN26032024000045015682ID1108021236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.