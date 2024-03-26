محكمة في نيويورك تقلل الغرامة المفروضة على ترامب في قضية العقارات

(MENAFN
) يظهر تطور مهم حيث تختار محكمة استئناف في نيويورك تقليل الغرامة الثقيلة المفروضة على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية العقارات، وكانت الغرامة محددة في البداية بحوالي نصف مليار دولار، ولكنها الآن تم تقليصها إلى 175 مليون دولار، ويمكن أن يكون هذا التعديل مفيدًا لترامب، خاصةً مع أي طموحات رئاسية مستقبلية.
كما منحت لجنة محكمة الاستئناف ترامب إعفاءً مؤقتًا، ممنحة له فترة سماح قدرها عشرة أيام لتسوية المبلغ المخفض من 175 مليون دولار، ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى القانونية السابقة التي واجهها ترامب ونجليه، حيث اتهموا بتضخيم صافي قيمة منظمة ترامب، وكان هدفهم المزعوم الحصول على شروط قروض أفضل، مما أدى إلى مأزقهم القانوني.
كذلك أمر القاضي آرثر إنجورون ترامب ونجليه بدفع غرامة ضخمة قدرها 454 مليون دولار نتيجة لأفعالهم، وفي البداية، كان من المفترض على ترامب توفير هذا المبلغ الكبير بحلول يوم الاثنين لتقديم استئناف ضد قرار إنجورون، ومع ذلك، تدخلت لجنة محكمة الاستئناف، اختيار تخفيف العبء المالي المفروض على ترامب.
في حين تشير التقارير إلى أن ترامب واجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة، نظرًا لحجم الغرامة الأصلي، ومع ذلك، تشير المصادر المطلعة على وضعه المالي، كما نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، إلى أنه يجب أن يكون قادرًا على تحمل المبلغ المخفض، وردًا على قرار المحكمة، أعرب ترامب عن استعداده للامتثال، مؤكدًا في بيان على موقع تروث سوشال أنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيدفع الغرامة"، ويعكس هذا الموقف المستقيم اعتراف ترامب بالإجراءات القانونية والتزامه بتحمل مسؤولياته المالية كما حددها النظام القضائي.
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