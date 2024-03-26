الملكية الأردنية تضم طائرة شحن جديدة من طراز ايرباص321 A الى أسطولها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انضمت إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية يوم أمس الأحد 24/3/2024 طائرة شحن جديدة من طراز ايرباصPF 321A في إطار استراتيجية الشركة لتحديث كامل الأسطول والوصول إلى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة.



وتتميز طائرة الشحن الجديدة متوسطة المدى ذات المحركين بمواصفات فنية عالية وبسعة حمولة تخزين كبيرة تصل إلى 28 طن من الشحن بمدى يصل الى 3,500 كيلو متر، كما تم تصميم الطائرة الجديدة التي تم استئجارها بعقود ايجار طويلة الأجل من شركة UMBF لتوفير حلول نقل مرنة سريعة، سواء في الخدمات المجدولة أو عمليات التأجير والتي تؤكد التزام الملكية الأردنية بالكفاءة والموثوقية في سوق الشحن العالمي، كما ستصل الطائرة إلى 9 محطات جديدة على شبكة الملكية الأردنية.



نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي قال إن الملكية الأردنية طورت قطاع الشحن الجوي من خلال تنفيذ استراتيجيات عديدة على صعيدي زيادة المبيعات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للعملاء من حيث السرعة والجودة ودقة الأداء. وأكد المجالي على دعم الجهود الوطنية لجعل الأردن مركزًا لوجستيًا في المنطقة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي، وزيادة حصة الملكية الأردنية في سوق الشحن الإقليمي والدولي، مضيفًا أن الملكية الأردنية تتطلع بتفاؤل إلى الانتهاء من مشروع تحديث وتوسعة مبنى خدمات الشحن الجوي الجديد المؤتمت بالكامل، والذي سينعكس بشكل إيجابي على دعم استراتيجية الملكية الأردنية لتصبح عمان محوراً مركزياً للشرق الأوسط وبوابة تجارية لهذا الإقليم.

كما أعرب المجالي عن تفاؤله بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة نمو جديدة في قطاع الشحن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الصادرات الأردنية للوصول الى مناطق مختلفة في العالم، سيما مع عملية التحديث التي تنفذها الشركة لكامل الأسطول وإدخال طائرات جديدة، الأمر الذي سيزيد من السعة المخصصة للشحن على طائرات المسافرين.



يُشار ان الملكية الأردنية أدخلت مطلع العام الحالي طائرتين جديدتين من طراز امبراير195 E2 لخدمة الخطوط قصيرة المدى، حيثُ سيتتابع ادخال طائرات أخرى من امبراير من النوعين 195، 190، وطائرات من طراز ايرباص A320/A321 neo لخدمة الخطوط متوسطة المدى وطائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9 للوجهات البعيدة، كما ستعمل الملكية الأردنية على تعزيز شبكتها الجوية وتدشين مدن حيوية لتصل إلى 60 وجهة حول العالم خلال الفترة المقبلة.





















