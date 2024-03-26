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سفير البحرين لدى روسيا يؤكد رغبة بلاده في الانضمام إلى بريكس

3/26/2024 3:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صرح سفير البحرين في موسكو أحمد الساعاتي بأن بلاده تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس" والمشاركة في أعمالها، لكن بعض الوثائق ليست جاهزة بعد للانضمام إليها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الساعاتي قوله: "نحاول الانضمام والمشاركة في عمل كل من مجموعة بريكس وغيرها من المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية.. لقد فعلت روسيا كل شيء من أجل أن نكون أيضا في هذه المجموعة، لكن هناك وثائق ليست جاهزة بعد لانضمامنا إليها".
وفي الأول من يناير، تولت روسيا رئاسة "بريكس" لهذا العام، الذي تميزت بدايته بانضمام أعضاء جدد إلى المجموعة، وذلك بعد أن قررت قمة "بريكس" في 2023 توجيه الدعوة لمصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

روسيا اليوم

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