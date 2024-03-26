الأمن الروسي يتعرف على الجهة المدبرة لهجوم كروكوس

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي. وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة. كما أيضا قضت بحبس ثلاثة متهمين آخرين في الهجوم هم أب ونجلاه حتى 22 مايو 2024.

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