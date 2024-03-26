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الأمن الروسي يتعرف على الجهة المدبرة لهجوم كروكوس

3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي قدموا شهادات مفصلة عن الجهة التي أمرت بالهجوم ومن ساعدهم في ذلك.
وقال باستريكين: "جميع المتهمين، أثناء الاستجواب وفي المحكمة، اعترفوا بذنبهم وقدموا شهادات مفصلة حول ملابسات الجريمة، وحول الجهات التي أمرت بتنفيذ العملية والأشخاص الذين ساعدوا في التحضير للهجوم الإرهابي".

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.
وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.
كما أيضا قضت بحبس ثلاثة متهمين آخرين في الهجوم هم أب ونجلاه حتى 22 مايو 2024.

روسيا اليوم

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