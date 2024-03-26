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ليبيا.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط عن العمل في إطار تحقيق

3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قررت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، توقيف وزير النفط والغاز في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" محمد عون عن العمل في إطار تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية.

واتخذ رئيس هيئة الرقابة عبدالله قادربوه، قرارا الاثنين، بإيقاف وزير النفط والغاز بالحكومة محمد عون عن العمل لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق.

وذكر القرار أن وقف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم يوضح القرار تفاصيل أخرى بشأن القضية المنظورة أو المخالفات محل التحقيق.

روسيا اليوم

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