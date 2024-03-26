سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رأى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري رغم أنه غير سار.



واعتبر إردان أن سماح واشنطن بتمرير قرار بوقف القتال في غزة تناقض كبير، معبرا عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة أنها ارتكبت خطأ بعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار.



وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

