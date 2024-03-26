سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رأى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري رغم أنه غير سار.
واعتبر إردان أن سماح واشنطن بتمرير قرار بوقف القتال في غزة تناقض كبير، معبرا عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة أنها ارتكبت خطأ بعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
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