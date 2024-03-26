قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت فجار
التاريخ
3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ"وفا " بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من، علي عيسى علي طقاطقة (25 عاما)، وأحمد خالد عيسى طقاطقة (26 عاما)، والفتى محمد امجد نصار طقاطقة (16 عاما)، وذلك بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.
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