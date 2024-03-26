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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت فجار

3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لـ"وفا " بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من، علي عيسى علي طقاطقة (25 عاما)، وأحمد خالد عيسى طقاطقة (26 عاما)، والفتى محمد امجد نصار طقاطقة (16 عاما)، وذلك بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.


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