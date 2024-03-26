Tuesday, 26 March 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة مفتوحة لمجلس الامن اليوم بشأن فلسطين

3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء ، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.


وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.


يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".ط

وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".


يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم في استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.


وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.

MENAFN26032024000208011052ID1108021106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث