جلسة مفتوحة لمجلس الامن اليوم بشأن فلسطين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء ، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن القضية الفلسطينية، تليها جلسة مشاورات مغلقة.
وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند احاطة لاعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.
يذكر ان المجلس اعتمد أمس القرار رقم 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".ط
وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".
يذكر أن القرار له اهمية كونه الاول الذي يتم في استخدام كلمة يطالب بدلا من ان يدعو.
وكانت الدول التي تقدمت بالمشروع يوم امس، وافقت في اللحظات الاخيرة على تغيير كلمة واحدة تفاديا للفيتو الاميركي الذي تحول الى التصويت بالامتناع.
MENAFN26032024000208011052ID1108021106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.