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السعودية.. الأمن العام يُعلن القبض على سيدة مصرية لهذا السبب

3/26/2024 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام السعودي في بيان عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الإثنين، إلقاء القبض على سيدة مصرية بسبب "تسويقها حملات حج وعمرة غير نظامية".


وجاء في بيان الأمن العام: "قبضت شرطة العاصمة المقدسة على وافدة من الجنسية المصرية لتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي لحملات حج وعمرة غير نظامية".
وأردف الأمن العام بالقول إنه "جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".


سي ان ان


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