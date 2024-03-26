السعودية.. الأمن العام يُعلن القبض على سيدة مصرية لهذا السبب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الأمن العام السعودي في بيان عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الإثنين، إلقاء القبض على سيدة مصرية بسبب "تسويقها حملات حج وعمرة غير نظامية".
وجاء في بيان الأمن العام: "قبضت شرطة العاصمة المقدسة على وافدة من الجنسية المصرية لتسويقها عبر منصات التواصل الاجتماعي لحملات حج وعمرة غير نظامية".
وأردف الأمن العام بالقول إنه "جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة".
سي ان ان
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