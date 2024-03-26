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صعدتها ثلاثا وودعتها بعصا

3/26/2024 3:11:53 AM
(MENAFN- Amman Net) استذكرت ما كنت أحفظه منذ دهر سحيق ما كتبه عباس محمود العقاد عن صعوده لدرجات بيته حين قارن صعوده لها في شبابه قفزا ثلاث درجات في الخطوة الواحدة وانتهاءا بصعوده اليه متثاقلا بعد ان مضى به العمر ، وأثقلته الأيام، ونالت من صحته ما نالته.
أقول ذلك وأنا أستذكر رحلتي في تغطية مجلس الأمة "النواب والأعيان" حين كنت أقطع درجات المبنى ثلاث ثلاثا، ثم درجتين درجتين،ثم درجة درجة، ثم صرت أقطعها متثاقلا على نفسي مستعينا احيانا بعصا، حتى اضطررت للكف عن الذهاب إلى المجلس خوف أن تأكل درجاته مني ما تبقى لي من صحة وعافية خلتني تركتها على أدراجه خلفي على مدى 28 سنة مضت كأنها"طيف بارق لمّاح "على حد قول الشاعر.
وعلى درجات مجلس الأمة الخارجية والداخلية ثمة الاف الذكريات والأحداث يمكنني تذكر بعضها وكأنها حدثت الساعة،فيما تغيب الاف القصص الأخرى التي توارت خلف غلالات الماضي، فلا تستطيع لها استدعاءا، ولا تذكرا أو استذكارا.
كانت تلك الدرجات تثير في نفسي الكثير من الأسئلة، وفي أحايين كثيرة كانت تلك الأدراج تثير فضول الصحفي وهو يشاهد إما عن قرب أو بعد الكثير من الكولسات والتفاهمات بين النواب أنفسهم او بين وزراء ونواب، أو بين الصحفيين والنواب، لكن الذي كان يشد انتباهي اكثر هو حالة المواطنين الذين يراجعون النواب فيصعدون تلك الأدراج يملؤهم الأمل، ويهبطونها وهم في جلهم بلا أمل، وهذا ما دفعني ذات سنة خلت للكتابة عن علاقة درجات المجلس بالمواطنين، يوما ــ حسب ذاكرتي ـ قال لي احد النواب" تركت كل ما في المجلس واهتممت بدرجات المبنى ؟!"، حينها قلت له " هذه الدرجات هي الوجه الحقيقي للمجلس حيث يفقد المواطنون الأمل ".
فقد المجلس النيابي التاسع عشر الحالي البريق والهالة التي كانت للمجالس السابقة، وأصبح حضوره في وسائل الإعلام متواضعا الى أبعد الحدود، ولم يعد يحظى باهتمام الجمهور الأردني، وفقد تأثيره في استقطاب الاهتمام به وبأخباره،لأسباب عديدة منها مشكلة الثقة والإيمان الجماهيري به، وزهد وسائل الإعلام في الإهتمام بتغطيته، فضلا عن عدم اهتمام النواب أنفسهم بالاتصال والتواصل مع الإعلاميين البرلمانيين الذين في اغلبهم لا يتمتعون بالخبرات الكافية، فضلا عن عملهم في وسائل إعلام الكترونية هي نفسها لا تبدي اهتماما جيدا بتغطية البرلمان.
خفت صوت النواب في السنوات القليلة الماضية، وتقلص اهتمام الصحافة بهم،
وبقي الجمهور عازفا تماما عن معرفة ما يدور في جنباته، فيما بقيت انا خارج كل هذا المشهد أنظر الى درجات المجلس، وأحدق في وجهه، فيما صوت عصاي الصوت الوحيد الذي يطرق مسامعي وأنا أهبط تلك الدرجات فيما ابتسامة تسرق نفسها مني على استحياء وأسأل عن" الأمل ..".

MENAFN26032024000209011053ID1108021104

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