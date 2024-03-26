تراجع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً بشكل طفيف، وبقيت حبيسة نطاق ضيق، اليوم الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت اول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.
وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06 % عند 2.170.60 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25 % إلى 2.170.95 دولار للأونصة.
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