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تراجع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة

3/26/2024 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تعرضه لبعض الضغوط بسبب ارتفاع الين قليلا، في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.


ومقابل الدولار الأميركي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداولات مستوى 0.5999 دولار أميركي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار.


ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.
وتراجع مؤشر الدولار 0.02 % في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.0840 دولار.


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