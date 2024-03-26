استقرار أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الاثنين، وسط ترقب السوق لاحتمالات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي هناك.
وتراجع خام برنت بسنت واحد فقط إلى 86.07 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتين إلى 81.93 دولار.
وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.
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