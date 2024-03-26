استقرار أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الاثنين، وسط ترقب السوق لاحتمالات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي هناك.



وتراجع خام برنت بسنت واحد فقط إلى 86.07 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي سنتين إلى 81.93 دولار.



وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.

