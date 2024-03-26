أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03.10 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2171.20 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم "نحن نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما".

وأضاف "من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأمريكي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب".

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أمس الاثنين إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، حذرت ليزا كوك عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير شباط، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

ويتوقع المتداولون احتمالًا يبلغ 70 بالمئة بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولارات، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولارات.





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