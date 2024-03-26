المستشفى الأمريكي دبي يفتتح أول مركز في الشرق الأوسط لعلاج الفتق بالتقنيات الروبوتية

يقدم المركز رعاية متخصصة للمرضى بقيادة جراحين حاصلين على البورد الأمريكي من ذوي الخبرة لأكثر من عشرين عامًا في علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن.

أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن افتتاح أول مركز شامل متخصص في علاج الفتق وجراحات ترميم جدار البطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باستخدام التقنيات الروبوتية.

ويهدف المركز إلى أن يكون محطة رائدة وشاملة في علاجات الفتق في المنطقة، حيث سيقدم الرعاية المتخصصة بواسطة جراحين حاصلين على البورد الأمريكي وخبرة تزيد عن عشرين عامًا في مجال علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن.

وسيقدم المركز علاجًا لجميع أنواع الفتق، بما في ذلك الفتق الأربي، والفتق السري، والفتق البطني، والفتق الجراحي، والفتق المتكرر وانفراق العضلة المستقيمة، والفتق السدادي والجانبي، الفتق الرياضي، وفتق الحجاب الحاجز.

ويُعد المستشفى الأمريكي دبي الأول في المنطقة الذي يستخدم تقنية الروبوت الجراحي في إجراء جراحات طفيفة التوغل، حيث سيعمل المركز على دمج أحدث الأبحاث والتقنيات في علاجاته ورعايته، وذلك بالتعاون مع أطباء متخصصين في طب إعادة التأهيل، والعلاج الفيزيائي، والطب الرياضي، والأشعة التداخلية، والتغذية السريرية، وجراحة العظام لتحسين نتائج المرضى.

وتعليقاً على افتتاح المركز الجديد، قال السيد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "يسعدنا تقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية في مركزنا الجديد والأول في المنطقة في علاجات الفتق وجراحات ترميم جدار البطن."

وأضاف بشارة: "يواصل المستشفى الأمريكي دبي قيادته لمشهد الرعاية الطبية المتطورة وفق أفضل المستويات والممارسات العالمية، وهو ما يمكن مرضانا من الاستفادة من العلاجات الحديثة باستخدام التقنيات الروبوتية".

وتابع بشارة: "يعد مركز علاجات الفتق هو إضافة أخرى إلى مرافقنا الطبية الشاملة ذات المستوى العالمي في المستشفى الأمريكي دبي، وهو ما يؤكد ريادتنا في مجال الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية ورعاية الأمراض المعقدة".

من جانبه، قال الدكتور حاتم موسى، مدير مركز التميز للجراحة الروبوتية ورئيس قسم الجراحة في المستشفى الأمريكي دبي، "عند علاج الفتق، فإننا نسعى جاهدين في مركزنا الجديد للقيام بذلك باستخدام التقنيات الأكثر تقدمًا والحد الأدنى من التدخل الجراحي، بما في ذلك المنصات الروبوتية المختلفة والمناظير لضمان الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية."

وأضاف موسى: "يمكن أن يكون الفتق مؤلمًا، وقد يؤثر في حياة المرضى، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون خطيرًا إذا تُرك دون علاج. لذا يجب على المرضى بذل قصارى جهدهم للعثور على جرّاح فتق متخصص يسعى إلى تقديم أفضل طريقة للعلاج وضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن".





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