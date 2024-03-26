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دراسة: مفتاح مقاومة السمنة ربما يوجد في المخ

3/26/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعتبر السمنة من المشكلات المزمنة التي تؤثر على صحة الإنسان، ولكن فريقا من الباحثين في اسكتلندا توصل إلى اكتشاف مهم بشأن طريقة تحكم المخ في الشهية والشعور بالجوع.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Current Biology، توصل الفريق البحثي من جامعة أبردين الاسكتلندية إلى مجموعة من الخلايا داخل مخ الانسان والتي تتحكم في الوزن.

وتفرز هذه الخلايا مادة كيميائية تسمى "جابا" ويتمثل دورها الرئيسي في حجب إشارات معينة داخل المخ تتعلق بالشعور بالشبع والامتلاء.

ويقول الباحث بابلو بلاكو، رئيس فريق الدراسة في معهد رويت التابع لجامعة أبردين: "لقد توصلنا إلى وجود مجموعة من الخلايا العصبية في جذع المخ التي تستشعر كمية الغذاء الذي يستهلكه الجسم ثم تقوم بتعطيل الخلايا العصبية المسؤولة عن الشعور بالجوع في جزء آخر من المخ".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذا الاتصال بين خلايا المخ يتم بواسطة مادة كيميائية تحمل اسم "جابا"، وتتمثل فائدة هذا الاكتشاف في أنه يفتح المجال أمام وضع استراتيجيات جديدة لعلاج السمنة.

واعتمد الفريق البحثي، الذي ضم باحثين من جامعة كامبريدج، على مجموعة من التقنيات العلمية الدقيقة مثل تسجيل أنشطة الخلايا وقياس التغيرات في كمية الغذاء التي تتناولها مجموعة من فئران التجارب وأوزانها.

وتقول الباحثة لورا هيسلر من جامعة أبردين: "لقد حددنا مجموعة الخلايا داخل المخ التي يمكن توظيفها للحد من تناول الغذاء وخفض الوزن". ويرى الباحثون أن هذه الدراسة قد تفضي في نهاية المطاف إلى ابتكار أدوية للحد من الشعور بالجوع وبالتالي خفض الوزن، دون ظهور بعض الأعراض الجانبية التي تقترن بمثل هذه النوعية من الأدوية مثل الغثيان.


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