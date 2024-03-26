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الصايغ يقدم واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

3/26/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قدم معالي أحمد بن على الصايغ وزير دولة، واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر السفارة الروسية في أبوظبي، حيث فتحت السفارة دفتر التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي، وكان في الاستقبال سعادة تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

وأعرب معالي الصايغ عن صادق العزاء والمواساة للشعب الروسي الصديق في هذا المصاب الجلل.

كما قدم أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة واجب العزاء.

وكان قد أعلن يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري يوم حداد وطني في عموم روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي.


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