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الألياف الغذائية تساعد في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن

3/26/2024 3:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المعروف أن الألياف الغذائية تنطوي على فائدة كبيرة للجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في الحفاظ على الوزن وتقلل احتمالات الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان، ولكن دراسة جديدة كشفت أيضا أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يمكن أن يساعد في تحسين وظائف المخ لدى كبار السن.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication وشملت مجموعة متطوعين تزيد أعمارهم عن ستين عاما أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على ألياف يساعد في تحقيق "تحسن ملموس في وظائف الذاكرة".

وقامت الدراسة بتقييم الصلة بين الميكروبيوم داخل الجهاز الهضمي وبين الوظائف الذهنية والبدنية لدى كبار السن. ويقصد بالميكروبيوم البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش داخل جسم الانسان.

وفي إطار التجربة التي أجريت على مدار 12 أسبوعا، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، حيث تم تغذية المجموعة الأولى بمكملات غذائية تحتوي على الياف، وإعطاء المجموعة الثانية دواء وهمي، ثم إخضاع أفراد المجموعتين لسلسلة من الاختبارات البصرية مع تجارب لقياس كفاءة التعلم.

وكشفت الدراسة أن تناول الأغذية الغنية بالألياف يساعد في تنشيط الكائنات الدقيقة داخل المعدة مما يؤدي إلى تغيرات في فسيولوجية العضلات والسلوك الإدراكي".

ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث توماس فيديتش من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب بولاية أنديانا الأمريكية قوله إن هذه النتائج "مدهشة"، مضيفا أن الدراسات التي تتناول الصلة بين المخ والقناة الهضمية مازالت جديدة". واستطرد: "نحن ما زلنا في طور البداية فيما يتعلق بهذا الفرع من العلوم".


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