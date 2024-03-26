«ون زعبيل» يدخل «غينيس» كأطول برج كابولي في العالم

حقق ون زعبيل - المشروع الأيقوني المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «ICD»- لقب غينيس للأرقام القياسية، عبر حصول برج ذا لينك على لقب «أطول برج كابولي» في العالم مع ردهته البانورامية الساحرة. وبهذا الإنجاز يكون «ون زعبيل» أحدث مشروع يضيف لمسة فريدة ومبتكرة إلى القائمة الطويلة لمباني دبي التي حطمت الأرقام القياسية.

ويبلغ طول مبنى ذا لينك الإجمالي 230 مترًا، ويتصل بالبرجين الشاهقين لمشروع ون زعبيل على ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض. ويمتد القسم الناتئ الذي حطم الرقم القياسي في غينيس بمقدار 67.277 مترًا خارج البرج الرئيسي للمشروع.

وتمّ إنجاز عمليات بناء ورفع «ذا لينك» على مرحلتين توزّعتا على 16 يومًا دون أي تعطيل لحركة المرور في الشارع الحيوي الواقع أسفل «ذا لينك» والمكون من 4 مسارات لعبور السيارات.

استغرقت المرحلة الأولى 12 يومًا، وتعد إحدى أثقل عمليات الرفع في المنطقة، حيث تم رفع الهيكل الفولاذي الذي يزن أكثر من 8,500 طن إلى مكانه على مدار 12 يومًا. استخدم في هذه العملية أكثر من 110 رافعات (رافعات عادية ورافعات للمعدات الثقيلة). تطلّب القيام بالمشروع جهودًا متضافرة من فريقنا الذي ضم خبراء عالميين متخصّصين في مجالات البناء والهندسة والمقاولات. أما المرحلة الثانية التي دامت لأربعة أيام، فقد شهدت رفع القسم الناتئ الذي يزيد وزنه على 900 طن إلى مكانه.

ويقف «ذا لينك» - البالغ طوله 230 مترًا - شامخًا في سماء دبي محتضنًا 8 مطاعم مستوحاة من نجمة ميشلان ومسبحاً فاخراً يعد أطول مسبح إنفينيتي في دولة الإمارات.

ويوفر ذا لينك إطلالات بانورامية على إمارة دبي بنطاق 360 o، وقد اكتسب شهرةً واسعةً كأحد أهم معالم دبي في فترةٍ وجيزة، وتحول إلى إحدى أفضل الوجهات الحالية للباحثين عن تجربةٍ فاخرة في وجهات تناول الطعام الراقية مع الإطلالات الخلابة على إمارة دبي.

وعلق عصام كلداري، مدير «ون زعبيل» بمناسبة هذا الاحتفال قائلًا: «شهدنا بفخرٍ النشاط والحركة والحيوية التي تملأ أرجاء ون زعبيل في الأشهر القليلة الماضية. وحصدنا ثمار مساعينا وجهودنا المتواصلة في جعل ون زعبيل عنوانًا للطموح والابتكار والتميّز، وإن تحقيق ذا لينك لقب غينيس للأرقام القياسيةTM كأطول مبنى كابولي في العالم ما هو إلا شهادة تقديرٍ لنا وتعكس التزامنا بالوعود التي قطعناها منذ بدء العمل على المشروع».

وأضاف: «يسعدنا تكريم «ذا لينك» كأعجوبةٍ معمارية وهندسية ونتطلع قدمًا للترحيب بالزوار الكرام ليتعرّفوا بأنفسهم وعن قرب على هذا البرج المعلّق الذي حطم الأرقام القياسية العالمية».

وعلّق شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية قائلاً: «تحولت دبي إلى ميدان لتحطيم الأرقام القياسية العالمية، محتفظة بحصة الأسد من الأرقام القياسية العربية ومجسدةً بذلك نموذجاً يحتذى به في تخطي الحدود وتجاوز المستحيل. ويُجسِّد «ون زعبيل» عبر «ذا لينك» هذه العزيمة والرؤية المبتكرة التي تتسم بها الإمارة. حيث نحتفي اليوم بهذا الإنجاز الباهر ونتطلع نحو الأفق المشرق للفرص اللامحدودة التي تزخر بها دبي، الرائدة دوماً في مسار الابتكار والإبداع».





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