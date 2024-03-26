السجن مدى الحياة للرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة الفساد

حُكم على الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم تشن شويوان بالسجن مدى الحياة بتهمة الفساد، حسبما ذكر تقرير إخباري رسمي اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن محكمة في مقاطعة هوبي وسط الصين قضت بأن تشين استغل منصبه منذ عام 2010 حتى عام 2023 للتأثير في منح المشاريع وبالمقابل تلقى رشاوى تقدر قيمتها بأكثر من 81 مليون يوان (42ر11 مليون دولار).

وقضت المحكمة بأن تشين قد "أضر بشكل خطير بنظام المنافسة العادلة" وأحدث "أضرارا هائلة" في الرياضة، بحسب ما ذكرت "شينخوا".

وتم الإعلان عن التحقيق مع تشين لأول مرة في فبراير 2023، وتم توجيه الاتهام إليه في سبتمبر الماضي.

وينظر إلى هذه القضية على أنها انتكاسة أخرى لكرة القدم الصينية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ مشجع متحمس لكرة القدم ويريد أن يجعل بلاده لاعبا رئيسيا في هذه الرياضة.

لكن فريق الرجال تأهل مرة واحدة فقط لكأس العالم، وكثيرا ما تعرض مشهد كرة القدم في البلاد لمزاعم فساد في السنوات الأخيرة.





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