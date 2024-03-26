جيش الاحتلال: إصابة 31 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة

جيش الاحتلال: إصابة 31 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة
التاريخ
3/26/2024 2:08:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1509 منهم خلال العملية البرية.
MENAFN26032024000208011052ID1108020953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.