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جيش الاحتلال: إصابة 31 عسكريا إسرائيليا في غزة خلال 48 ساعة

3/26/2024 2:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.


وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1509 منهم خلال العملية البرية.


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