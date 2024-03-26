وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين- تفاصيل

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين- تفاصيل
التاريخ
3/26/2024 2:08:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدد من المؤسسات الرسمية مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وتقديم الامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين.
كما أعلنت عن وظائف شاغرة.
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