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مدير الأرصاد يكشف عن إنقلاب حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ليومين

3/26/2024 2:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن التحليلات للنماذج العددية تشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي حيث من المتوقع يومي الأربعاء والخميس نشعر بالدفء .


وأضاف آل خطاب أن درجات الحرارة العظمى ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية لتتراوح في العاصمة عمان من 22 إلى 26 درجة مئوية بينما المناطق المنخفضة مثل الأغوار والعقبة والبحر الميت تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية.


وأشار آل خطاب إلى أن نماذج محاكاة الغلاف الجوي تشير إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد .

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