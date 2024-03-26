

اذهب إلى الصفحة الرئيسي

اذهب إلى قائمة التصف

اذهب إلى المحتو اذهب إلى محرك البح



الصفحة الرئيسية

قضايا تحت المجهر

وجهات نظر

نقاشات

فيديو الاشتراك في النشرة الإخبارية



الدليل السويسري

من نحن يبحث



en English

de Deutsch

fr Français

it Italiano

es Español

pt Português

ja 日本語

ar العربية

zh 中文 ru Русский

فلسطينيون وفلسطينيّات يتسوقون.ن من أجل وجبة السحور في رفح، قطاع غزة، يوم الأحد 10 مارس، 2024. KEYSTONE

MENAFN - Swissinfo) تناولت الصّحف السّويسريّة هذا الأسبوع الوضعَ المتوتّر بين الولايات المتّحدة وإسرائيل، وناقشت "الفشلَ" في التّوصّل إلى هدنة خلال شهر رمضان و"تدهورَ صورة إسرائيل" في سياق الحرب الإسرائيليّة الفلسطينيّة." />مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات تسجيل الدخول يبحثآفاق سويسرية ماذا تكتب الصحافة السويسرية عن العالم العربي؟

تناولت الصّحف السّويسريّة هذا الأسبوع الوضعَ المتوتّر بين الولايات المتّحدة وإسرائيل، وناقشت "الفشلَ" في التّوصّل إلى هدنة خلال شهر رمضان و"تدهورَ صورة إسرائيل" في سياق الحرب الإسرائيليّة الفلسطينيّة.









تم نشر هذا المحتوى على 15 مارس 2024 - 11:00 9دقائق

بدأ ثائر العمل في القسم العربي لـ swissinfo في عام 2018. حاصل على درجة الماجستير في موضوع الدراسات الإسلاميّة والشّرق أوسطيّة (ماجستير في الآداب) من جامعة برن في عام 2018، وعلى بكالوريوس في الفلسفة (بكالوريوس في الآداب) من جامعة دمشق في عام 2010.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم العربي

الولايات المتّحدة وإسرائيل

تناولت صحيفة تاغيس أنتسايغير في مقال تحليليّ الوضع المتوتّر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس في سياق الحرب الدائرة في قطاع غزة. حيث حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسَ الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من شن هجوم على مدينة رفح الحدوديّة مع قطاع غزة، وذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي وجهتها إسرائيل لحماس، بحسب الصحيفة. وأضافت هذه الأخيرة بأنّ بايدن قد أعرب عن“خيبة أمله في نتنياهو”، لكنّه لم يبد استعداداً لاتخاذ إجراء ملموس. ورغم التحذيرات، يخفّف بايدن من“خطه الأحمر”، مؤكّدًا أنه لن يتخلّى عن إسرائيل، حسب المصدر ذاته.

كما سلّط المقال الضوء على أن تصريحات بايدن بشأن إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط قد تكون متأثّرة بدوافع سياسيّة تتعلق بالحملة الانتخابية التي يخوضها، حيث يتعرض الرئيس الأمريكي لضغوط من أعضاء وعضوات الحزب اليساريّ والنّاخبين والناخبات المسلمين.ات في الولايات المتأرجحة، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لبايدن. وكان هذا الضغط واضحاً في الانتخابات التمهيديّة في ميشيغان ومينيسوتا، على الرغم من أن بايدن ينفي أن يكون لهذا أي تأثير على موقفه، بحسب الصحيفة، التي أضافت بأن بايدن قد أعلن أيضاً“عن بناء رصيف عائم قبالة سواحل غزة ليتم من خلاله إيصال إمدادات الإغاثة إلى السكان المعرّضين.ات لخطر الجوع، ولكن ذلك لن يدخل حيّز التنفيذ إلا خلال شهرين على أقرب تقدير”.

(المصدر:

تاغيس أنتسايغيررابط خارجي ، 10 مارس 2024، بالألمانية)

فشل الهدنة خلال شهر رمضان

غطّت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ بدورها المحاولات“الفاشلة” للوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان في إطار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. وكتبت بأنّه بعد فشل المفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تبدو حركة حماس عازمة على مواصلة القتال في شهر رمضان، رغم محاولة الولايات المتحدة الأمريكية التوصّل إلى“اتفاق مصغّر” يتضمّن وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح بعض الرهائن والرهينات.

وقال مراسل الصحيفة من بيروت دانيل بوم، إنّ حماس متّهمة بعدم المرونة بهذا الصدد، حيث إنّها تصرّ على شرط انسحاب القوات الإسرائيليّة من غزّة، وهو أمر ترفضه الحكومة الاسرائيليّة، التي تقتصر في عرضها على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وتبادل الأسرى، وهو ما ترفضه الحركة، بحسب الصحيفة، التي تضيف أنّ حماس تخطّط الآن لمواصلة القتال خلال شهر رمضان لزيادة الضغط على إسرائيل.

ويرى بوم أنّ حماس قد أصبحت معزولة بشكل متزايد وأنّ العديد من الفلسطينيين.ات قد سئموا.ن منها، حيث إنّ هناك انتقادات حادة من داخل غزّة، وحتى من آخر حلفائها، مثل الحكومة القطرية، ربما بدأ صبرهم.ن بالنفاد، بحسب الصحفي، الذي يؤكّد على أنّه تنتظر حماس هزيمة نهائية في غزة، خاصّة في حال تقدّمت إسرائيل جنوباً.

ويبدو أيضاً أن ميليشيا حزب الله، التي كانت تؤيّد حماس، قد نالت كفايتها من الحرب، وقد أدّت الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى إضعاف مواقعها، وتشير التقارير إلى أن حزب الله يريد إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، بحسب الصحيفة، التي كتبت بأنّ الشرط الذي وضعه حزب الله المتمثل في ضرورة انتهاء الحرب في غزة حتى يوقف حزب الله القتال قد يتغير.

وفي الوقت نفسه، ختمت الصحيفة بالتأكيد على أنّ الولايات المتحدة تخطّط لزيادة مساعداتها لغزة من خلال بناء ميناء اصطناعي وتوفير سفن المساعدات. ويمكن أن يمثّل ذلك على الأقل تطوّراً إيجابيّاً للسكان في غزة المتضرّرين والمتضرّرات بشدّة جرّاء الحرب.

(المصدر:

نويه تسرخر تسايتونغرابط خارجي ، 11 مارس

2024، بالألمانية)

“تدهور صورة إسرائيل في ظلّ الحرب

بدورها ناقشت الإذاعة والتلفزة السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)“تدهور صورة إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها السادس”، حيث تتزايد الضّغوط على حكومة بنيامين نتنياهو من جهات مختلفة، بحسب القناة، بما في ذلك من قِبل“حليفتها التاريخية”، الولايات المتحدة.

وتأتي الإذاعة والتلفزة العمومية على ذكر رفض إسرائيل المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأنّ ذلك يؤدّي إلى مزيد من العزلة بالنسبة للبلاد وإلى تفاقم الانقسامات الداخليّة فيها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تدهور حاد في سمعتها الدّوليّة. ونقلت القناة عن أربع شخصيات إسرائيليّة، جميعها منتقدة لحكومة نتنياهو، تحليلَها لأسباب وعواقب هذا التّدهور. حيث تعزو الشخصيات المذكورة هذا الوضع إلى مزيج من مقدرة حماس على التواصل والتفاعل من جهة وإلى إطالة أمد الصراع بدوافع سياسية من جانب نتنياهو من جهة أخرى.

وتتطرّق الإذاعة السويسريّة على ذكر الوضع في الداخل الإسرائيليّ، على لسان الشخصيات التي حاورتها، شارحةً أنّه على الرغم من الانتقادات الدولية، فإنه لا يوجد جدل كبير داخل المجتمع الإسرائيليّ حول تآكل صورة إسرائيل في الخارج، وإنه لا يزال العديد من المواطنين والمواطنات يعانون.ين من الصّدمة بسبب أحداث السابع من أكتوبر. كما أنّ صمت وسائل الإعلام بشأن غزّة يؤدي إلى تفاقم هذا النقص في الوعي، بحسب القناة.

ومن خلال تلك الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيليّة، تذكّر قناة الإذاعة السويسريّة بالمخاوف التي أثيرت بشأن عزلة إسرائيل وإحجام الحكومة عن قبول الهدنة الإنسانيّة، مما يسلّط الضّوء على عدم الثّقة المتزايد من قبل المجتمع الدولي تجاهها. ويختتم الناشطون الإسرائيليون المحاوَرون بالتشديد على ضرورة الحصول على دعم دوليّ لحلّ النّزاعات والأزمات الإنسانية، معتبرين أن سياسات الحكومة تعيق التّقدم نحو السّلام وعودة الرهائن من الرجال والنساء.

(المصدر:

قناة الإذاعة والتلفزيون السويسريّ العموميّةرابط خارجي ، 18 مارس

2024، بالفرنسية)