طيف واسع من الباقات والعروض الحصرية في فندق دانات جبل الظنة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دعا منتجع دانات جبل الظنة، إحدى أبرز المنتجعات الشاطئية الراقية في المنطقة الغربية من العاصمة الإماراتية، ضيوفه لخوض سلسلة من التجارب الرائعة ضمن أجواء منقطعة النظير خلال شهر رمضان المبارك.
فعلى مدار الشهر الفضيل وحتى الثامن من إبريل 2024، سيكون الضيوف على موعد مع باقة إقامة حصرية تتضمن وجبتي إفطار وسحور فاخرتين تضمان ما لذ وطاب من الأطباق الرمضانية التقليدية وذلك لشخصين بالغين وطفلين لا يزيد عمرهما عن 6 سنوات. وكجزء من هذا العرض المميز، سيحصل الضيوف على خصم قيمته 20% على المأكولات والمشروبات وجلسات التدليك بأنواعها المختلفة.
كما سيتمكن الأطفال من عمر 6 إلى 12 عام من الاستمتاع بالوجبات بسعر 35 درهم إماراتي، فضلًا عن إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر في حال كانت الإمكانية متاحة، كل ذلك وأكثر بأسعار تبدأ من 499 درهم إماراتي شامل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة والرسوم السياحية والبلدية. وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتم تطبيق رسوم إضافية قيمتها 350 درهم إماراتي لكل غرفة لليلة الواحدة خلال إجازة العيد.
علاوةً على ما سبق، يدعو مطعم تايدز في منتجع دانات جبل الظنة ضيوفه إلى بوفيه إفطار رائع مقابل 99 درهمًا إماراتيًا فقط للشخص الواحد. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بطيف واسع من الأطباق الرمضانية التقليدية والحلويات اللذيذة، ضمن أجواء رمضانية فريدة مثالية للاجتماعات العائلية الدافئة ودعوات الإفطار والسحور الفاخرة.
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