وزارة الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم مع شركة إندافا الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا

(MENAFN
- KREAB) تستثمر الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز وجودها وخدماتها في المملكة العربية السعودية حيث تعمل على تمكين الشركات المحلية من خلال الاستشارات التقنية وخدمات التنفيذ ذات المستوى العالمي
المملكة العربية السعودية، الرياض )26 مارس 2024( : وقّعت وزارة الاستثمار السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة إندافا الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا، والتي لطالما تميزت بالجمع بين الإبداع الهندسي المتطور والخبرة الكبيرة في هذا القطاع والنهج الذي يركز على خدمة المستخدمين. وجاء توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاستثمار بهدف تمكين شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً من تأسيس أعمال ومشاريع ناجحة في المملكة، سعياً منها لدعم جهود التحول الرقمي في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل كلٌ من وزارة الاستثمار وشركة إندافا على وضع مؤسسات المملكة على المسار السريع نحو تحقيق التحول الرقمي الفعّال، والذي أصبح ممكناً بفضل ما تتمتع به إندافا من خبرة عالمية فريدة في تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية، والتي كانت ثمرة عملها مع آلاف الشركات الرائدة حول العالم. وجاء توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها شركة إندافا على مدار العامين الماضيين لتعزيز وجودها في المملكة، حيث تعمل بالتعاون مع كبرى الجهات والشركات العاملة في المملكة ضمن القطاع الحكومي وقطاعات المصارف والتمويل، والطاقة، والاتصالات، والتجزئة.
وترى الوزارة أن نهج الشركة القريب من العملاء ينسجم بشكل مثالي مع رؤية الحكومة السعودية المتمثلة في استقطاب الشركات العالمية الرائدة لدفع عجلة الاستثمار في المملكة دعماً للسوق المحلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الرؤية، التي تدعمها شركة إندافا بخبرتها العالمية الممتدة لعقود، في تقديم الدعم الذي تحتاجه الشركات السعودية لتعزيز ريادة الابتكارات الرقمية التي تدخلها إلى ساحة المنافسة العالمية وتعزيز الرفاه الذي ينعم به مواطنو المملكة.
وتمتلك إندافا - المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (DAVA) بقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي – كادر عمل عالمي يزيد قوامه عن 11,500 موظّف. وتكمن خبرة الشركة في تقديم خدمات ابتكارية من خلال استخدام الحلول الرقمية المتقدمة. وتتمتع الشركة بسجل حافل من الإنجازات في مجال حلول الدفع والخدمات اللوجستية والتجزئة، حيث تحظى بمكانة مرموقة وقوية تمكّنها من دفع عجلة التحول الشامل ضمن القطاعات التي تشكل محور تركيز استراتيجية رؤية السعودية 2030.
وستعمل إندافا بالتعاون وزارة الاستثمار على دعم الرؤية الاقتصادية للمملكة بثلاث طرق رئيسية: تتمثل أولاها بتيسير سبل التحول الرقمي للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة. وتتضمن الثانية تقديم أفضل الممارسات والمعايير العالمية والخدمات الاستشارية لتعزيز الكفاءة والفعالية التنظيمية، أما الطريقة الثالثة فتتمثل في زيادة ثروة المملكة من الموهوبين المتخصصين في مجال التكنولوجيا.
وفي هذا الصدد، اشاد المدير العام لشركة إندافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد ديفيد بوست، بجهود وزارة الاستثمار في منح شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا مثل شركة إندافا فرصة مثالية للمساهمة بفعالية في تشكيل المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية، وخصوصاً في هذه المرحلة التحولية المهمة في مسيرة تقدم المملكة.
وأضاف السيد بوست: "إن شراكتنا مع الوزارة ما هي إلا دليل جديد يؤكّد التزام إندافا الراسخ بدعم المملكة وشعبها. ويأتي ذلك في إطار رسالتنا التي ترمي إلى إحداث أثر إيجابي عميق ودائم على المجتمعات والاقتصادات التي نعمل على خدمتها"، مشيراً إلى أن هذا التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية البارزة يمثل دافعاً رئيسياً لشركة إندافا نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.
MENAFN26032024005316011898ID1108020918
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.