(MENAFN
- Proglobal) 25 مارس 2024 - دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "تريند مايكرو" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن إطلاق منصتها الرائدة "تريند فيجن وان™" في الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الشركة المستمرة بدعم خطوط دفاع الأمن السيبراني في البلاد، والتي توجتها بمنع واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد سيبراني في الدولة بعام 2023. تقدم المنصة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية نهجًا شاملًا ومتطورًا في نطاق الكشف عن المخاطر وتحليلها وسرعة التعامل معها، تتجاوز به الأساليب التقليدية للأمان التي كانت معروفة ومستخدمة في السابق. بالإضافة لقدرتها على تحقيق نتائج ملحوظة في تقليل مخاطر اختراق البيانات بنسبة 17%، وخفض تكاليف الأمن السيبراني بنسبة 70%.
وتدعم "تريند فيجن وان™" العديد من بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة، الأمر الذي يمكنها من تبسيط العمليات الأمنية للمؤسسات ودمج وظائفها في منصة واحدة متكاملة، وتنفيذها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تدخل بشري بصفة مستمرة، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة على أحدث تقنيات تحليل البيانات المشفرة وكشف أنماط الأنشطة غير المشروعة لتوفير منظومة دفاع قوية ضد مختلف أنواع التهديدات مثل "هجمات التسلل الخفي طويل الأمد في الشبكات (APTs)". وتعد تقنية "الكشف والاستجابة الأمنية واسعة النطاق (XDR)"، إحدى المميزات القوية التي تتمتع بها منصة "تريند فيجن وان™"، حيث تُوسّع هذه التقنية نطاق التغطية الأمنية للتهديدات الناشئة.
وتُمكن "تريند فيجن وان™" المؤسسات من تعزيز الأمن السيبراني من خلال تقليل الوقت المستغرق لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها بنسبة 70%. فضلاً عن ذلك تقلص المنصة زمن بقاء التهديدات غير المكتشفة في الشبكة بنسبة 65%، وتُخَفض الاختراقات الأمنية بنسبة 55%، كما أنها تحد من خطر عودة انتشار الهجمات مرة أخرى بعد السيطرة عليها بنسبة 60%.
وتعليقاً على هذا الحدث قال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة "تريند مايكرو" في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا: "يعتبر الأمن السيبراني الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الذي بدوره يمثل القوة المُحَرّكة للنمو الاقتصادي العالمي. وقد أطلقنا منصة "تريند فيجن وان™" لمساعدة كافة المؤسسات على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي وتحدياته، وسنواصل التزامنا الراسخ بابتكار حلول أمنية تُعيد رسم ملامح جديدة للمستقبل الرقمي، وتدفع بعجلة ازدهار المؤسسات بشكل آمن وخالٍ من التعقيدات التقنية".
كما عززت تريند مايكرو المنصة بمساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقت عليهTrend Vision One™ - Companion ، والذي يعد بمثابة ثورة حقيقية في عمليات الأمن السيبراني، حيث يعمل على تبسيط المهام المعقدة وتعزيز عملية اتخاذ القرارات، بما يساهم في رفع كفاءة أداء مركز العمليات الأمنية. يلعب المساعد الشخصي Trend Vision One™ - Companion دورًا محوريًا في تبسيط مهام سير العمل عن طريق أتمتة العمليات مثل إدارة البريد الإلكتروني وتنظيم الإجراءات وطلبات العمل. ويمكن المحللين الأمنيين من طلب واستلام ملخص سهل ومفصل للهجمات الإلكترونية والتنبيهات التقنية. هذا بالإضافة إلى تقديم التوصيات المتعلقة بالتصدي إلى التهديدات والحد من المخاطر.
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