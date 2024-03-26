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الطعاني: رؤية البدر مكتملا يوم أمس تثبت صحة بداية شهر رمضان في الأردن

3/26/2024 1:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني إن ظهور بدر شهر رمضان كاملاً في سماء الأردن والمنطقة العربية مساء أمس الاثنين، يؤكد دقة تحديد بداية شهر رمضان في الأردن.


وأضاف أن القمر بلغ مرحلة البدر التام، بنسبة إضاءة تصل إلى 100%، مؤكداً أن اليوم الثلاثاء، 15 رمضان، يمثل منتصف شهر رمضان لهذا العام.


وذكر أن بدر الليلة الماضية هو بدر صغير Micro Moon لأنه بأبعد نقطة له عن الارض بحوالي 405 ألف كم تسمى نقطة الأوج نتيجة مداره الشبه اهليجي لذلك نراه أصغر حجما وأقل لمعان وهو في طور البدر.


وختم "هلال بداية شهر شوال سوف يغيب يوم الاثنين الموافق 8 نيسان قبل غروب الشمس في تمام الساعة 6:55 دقيقه مساءا، وعليه سوف يكون العيد يوم الأربعاء 10 نيسان."





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