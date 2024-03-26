صحة غزة: 107 شهداء في 11 مجزرة خلال 24 ساعة
التاريخ
3/26/2024 1:09:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 107 فلسطينيين في 11 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
في اليوم الـ 172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصا رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين.
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