Tuesday, 26 March 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحة غزة: 107 شهداء في 11 مجزرة خلال 24 ساعة

3/26/2024 1:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 107 فلسطينيين في 11 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.


في اليوم الـ 172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصا رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين.


MENAFN26032024000208011052ID1108020876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث