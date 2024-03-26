حماس تبلغ الوسطاء تمسكها بمطالبها بشأن وقف شامل لإطلاق النار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بمطالب وقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين وتبادل حقيقي للأسرى.



وقالت الحركة في بيان – مساء أمس الاثنين- أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها برؤيتها التي قدمتها في 14 مارس/آذار، لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من مطالبها.



وحملت الحركة في بيانها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق.

ولم يصدر بعد تعليق من مكتب نتنياهو على بيان حماس.



وكانت حماس قالت في مقترحها إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".



وأشارت حماس أيضا إلى أنها تريد أن يكون تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب.

ورد مكتب نتنياهو على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.



وتحاول قطر ومصر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.



واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الاثنين- قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.



وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ10 المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.