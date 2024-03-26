ترامب: على إسرائيل إنهاء الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن إسرائيل تفقد الكثير من الدعم الدولي بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى إنهائها والمضي قدما في عملية السلام.



وقال ترامب في مقابلة صحيفة (إسرائيل اليوم) نشرت اليوم الاثنين "عليكم أن تنجزوا الحرب وأن تنهوها ويجب أن تنتهوا منها"، وأكد أنه كان سيرد بنفس طريقة إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشدد على أنه يشعر بالضيق حين يرى الناس لم يعودوا يتحدثون عن هذا الهجوم الذي وصفه بالمروع، وإنما عن الحرب التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه إلى أنقاض.



كما ألقى الرئيس الأميركي السابق ما بدا أنه نقد لجهود الدعاية الإسرائيلية، وقال أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا لنشرها صور القصف وسقوط القنابل على مبان في غزة. "كل ليلة، كنت أشاهد المباني تنهمر على الناس. وقلت "هذه صورة رهيبة إنها صورة سيئة جدا للعالم". "أعتقد أن إسرائيل أرادت أن تظهر أن الأمر صعب، لكن في بعض الأحيان لا يجب أن تفعل ذلك".



جاءت تصريحات ترامب المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة.

