مشروع قانون العفو العام على طاولة النواب اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، الساعة 11:00 صباحاً جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
ووفقا لمصدر، سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة اليوم، مرجحا أنه سيحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وقال المصدر إنّ مشروع القانون سيناقش نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، نقاشا عاما تحت القبة، ليقر ويكمل مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
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