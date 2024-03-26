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مشروع قانون العفو العام على طاولة النواب اليوم

3/26/2024 12:07:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، الساعة 11:00 صباحاً جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.


وأدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة اليوم، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.


ووفقا لمصدر، سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة اليوم، مرجحا أنه سيحال مشروع القانون إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.


وقال المصدر إنّ مشروع القانون سيناقش نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، نقاشا عاما تحت القبة، ليقر ويكمل مساره الدستوري.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.


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