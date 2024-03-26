وزير (الشؤون): نحن شعب جبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الاثنين أن المجتمع الكويتي بأسره حريص على العناية بالأيتام ورعايتهم، قائلا: "نحن شعب جبل على حب الخير والإحسان والتكافل بأوسع معانيه".
وأضاف وزير (الشؤون) في كلمة له في الحفل السنوي لرعاية اليتيم الذي نظمته إدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية برعايته تحت شعار (كهاتين في الجنة): "إن هذه المناسبة من أهم المناسبات الاجتماعية التي تحظى باهتمام بالغ على مستوى جميع الدول العربية، لما لها من أثر وبعد إنساني واجتماعي وثقافي".
وأشار إلى أن "دولة الكويت من الدول السباقة والحريصة على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا، ايمانا منها بقيمة ومكانة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ونشر المزيد من الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم أواصر المحبة".
واعتبر أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة التي كفلها القانون وأقرتها قيم المجتمع وعاداته، مما يشجع على نشر ثقافة الاحتضان والتكافل الاجتماعي، لإشعارهم دائما بأنهم في مقدمة الاولويات وموضع اهتمام ورعاية من جميع فئات المجتمع".
وأضاف أن الدين الإسلامي الحنيف حث على مكارم الأخلاق وفضائلها، ومن أهمها الإحسان لليتيم، مشددا على أن المجتمع الكويتي بكل فئاته حريص على العناية بالأيتام "لأننا شعب جبل على حب الخير والاحسان والتكافل بأوسع معانيه".
واختتم الشيخ فراس الصباح كلمته بالتوجه للأيتام المشمولين بالرعاية قائلا: "أنتم لستم أيتاما، بل أنتم أبناؤنا ونحن لكم آباء"، متقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل.(النهاية)
م ذ / ط أ ب
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