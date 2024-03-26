الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 25 - 3 (كونا) -- رحبت دولة الإمارات بشدة اليوم الاثنين بتبني مجلس الأمن قرارا لأول مرة يطالب فيه ب"إيقاف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى إيقاف دائم لإطلاق النار وأن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية خصوصا للفئات الأكثر احتياجا بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الأسرى.
وأشارت إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN26032024000071011013ID1108020769
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