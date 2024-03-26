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الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة

3/26/2024 12:00:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 25 - 3 (كونا) -- رحبت دولة الإمارات بشدة اليوم الاثنين بتبني مجلس الأمن قرارا لأول مرة يطالب فيه ب"إيقاف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان عن أملها في أن يؤدي القرار والالتزام به إلى إيقاف دائم لإطلاق النار وأن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية خصوصا للفئات الأكثر احتياجا بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الأسرى.
وأشارت إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

س خ م / م م ج




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