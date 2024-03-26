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السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 3 (كونا) -- رحب سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا اليوم الاثنين بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2728 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار التام خلال ما تبقى من ايام شهر رمضان المبارك وبما يقود إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
ورحب السفير الفرا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بدعوة مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء هده الكارثة الإنسانية.
وقال "إن القرار ورغم التأخير الكبير في موعد اصداره إلا انه يمهد الطريق امام وقف حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال في حق ابناء الشعب الفلسطيني".
وطالب بأن تلتزم حكومة الكيان المحتل بتطبيق ما جاء في هذا القرار داعيا المجتمع الدولي الى الضغط عليها من اجل الانسحاب من قطاع غزة وتهيئة الظروف المناسبة لاعادة اعمار القطاع والالتزام بحل الدولتين.
كما دعا جميع دول العالم خاصة تلك التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لأن تعترف وبسرعة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشكر السفير الفرا كل الدول التي ساهمت في إنجاح هذا القرار وتقدم بالشكر الخاص للدول العربية وخاصة العضو العربي في مجلس الأمن الجزائر. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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