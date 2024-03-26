السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 3 (كونا) -- رحب سفير فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي عبدالرحيم الفرا اليوم الاثنين بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2728 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار التام خلال ما تبقى من ايام شهر رمضان المبارك وبما يقود إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
ورحب السفير الفرا في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بدعوة مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء هده الكارثة الإنسانية.
وقال "إن القرار ورغم التأخير الكبير في موعد اصداره إلا انه يمهد الطريق امام وقف حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال في حق ابناء الشعب الفلسطيني".
وطالب بأن تلتزم حكومة الكيان المحتل بتطبيق ما جاء في هذا القرار داعيا المجتمع الدولي الى الضغط عليها من اجل الانسحاب من قطاع غزة وتهيئة الظروف المناسبة لاعادة اعمار القطاع والالتزام بحل الدولتين.
كما دعا جميع دول العالم خاصة تلك التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لأن تعترف وبسرعة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشكر السفير الفرا كل الدول التي ساهمت في إنجاح هذا القرار وتقدم بالشكر الخاص للدول العربية وخاصة العضو العربي في مجلس الأمن الجزائر. (النهاية)
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