هولندا تستضيف مؤتمرا حول المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 3 (كونا) -- تستضيف مدينة لاهاي الهولندية هذا الأسبوع وبالشراكة مع الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للمدعين العامين المعني بالمساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وقالت الخارجية الهولندية في بيان إن المؤتمر الذي يبدأ غدا الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام حتى الخميس ستفتتحه وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن وبحضور مدعين عامين من أكثر من 50 دولة حول العالم.
وأشارت الوزارة الى أن هذا المؤتمر ينعقد للمرة الأولى على هذا المستوى وذلك بهدف تحسين وتعزيز التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وذكرت ان الحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تعد إحدى الأولويات الرئيسية لهولندا في جهودها لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان كما أن تركيزها الخاص على هذه القضية يتماشى أيضا مع سياستها الخارجية في مجال حماية المرأة والحفاظ على حقوقها.
واعتبرت الوزيرة بروينز سلوت في البيان ان الصراعات التي تهيمن على الأخبار حاليا تشهد العديد من حالات العنف ضد النساء والتي ستكون لها عواقب جسدية ونفسية واجتماعية وخيمة وهي عادة ما تمر دون عقاب بسبب تقصير الأنظمة القضائية في العديد من الدول.
وسيركز المؤتمر على الجوانب العملية والتقنية حيث سيتبادل المشاركون الخبرات فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية وبالتالي ستشكل الفعالية نقطة انطلاق لتوسيع التعاون في هذا المجال. (النهاية)
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