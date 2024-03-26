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هولندا تستضيف مؤتمرا حول المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 3 (كونا) -- تستضيف مدينة لاهاي الهولندية هذا الأسبوع وبالشراكة مع الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للمدعين العامين المعني بالمساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وقالت الخارجية الهولندية في بيان إن المؤتمر الذي يبدأ غدا الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام حتى الخميس ستفتتحه وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن وبحضور مدعين عامين من أكثر من 50 دولة حول العالم.
وأشارت الوزارة الى أن هذا المؤتمر ينعقد للمرة الأولى على هذا المستوى وذلك بهدف تحسين وتعزيز التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وذكرت ان الحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تعد إحدى الأولويات الرئيسية لهولندا في جهودها لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان كما أن تركيزها الخاص على هذه القضية يتماشى أيضا مع سياستها الخارجية في مجال حماية المرأة والحفاظ على حقوقها.
واعتبرت الوزيرة بروينز سلوت في البيان ان الصراعات التي تهيمن على الأخبار حاليا تشهد العديد من حالات العنف ضد النساء والتي ستكون لها عواقب جسدية ونفسية واجتماعية وخيمة وهي عادة ما تمر دون عقاب بسبب تقصير الأنظمة القضائية في العديد من الدول.
وسيركز المؤتمر على الجوانب العملية والتقنية حيث سيتبادل المشاركون الخبرات فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية وبالتالي ستشكل الفعالية نقطة انطلاق لتوسيع التعاون في هذا المجال. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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