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شركة (بوينغ) تعلن تغييرات في مجلس الإدارة مع استمرار أزمة الثقة حول السلامة

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 3 (كونا) -- أعلنت شركة (بوينغ) الأمريكية اليوم الإثنين عن تغييرات في مجلس الإدارة طالت مناصب بارزة وذلك في ظل أزمة تمر بها الشركة منذ بداية العام الحالي نتيجة حوادث تتعلق بالسلامة.
وقالت عملاقة صناعة الطيران في بيان إن ديف كالهون أكد نيته التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية عام 2024 "وسيواصل قيادة شركة (بوينغ) حتى نهاية العام".
كما قرر رئيس مجلس الإدارة المستقل لاري كيلنر "عدم الترشح لإعادة انتخابه في الاجتماع السنوي" بينما غادر ستان ديل منصب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية للشركة بشكل فوري.
ومنذ حادث سقوط باب إحدى الطائرات من نوع (بوينغ 737 ماكس 9) أثناء قيامها برحلة ركاب تجارية في الولايات المتحدة مطلع يناير الماضي تعيش الشركة حالة أزمة أدت إلى زعزعة ثقة البعض حول السلامة.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية مطلع فبراير أنها بدأت تعزيز فحص طائرات (بوينغ ماكس) بعد تلك الحادثة.
وكانت الإدارة أمرت بوقف تحليق 171 طائرة من نوع (بوينغ 737 ماكس 9) على إثر حادثة الخامس من يناير ثم وفي نهاية الشهر نفسه منعت الإدارة شركة (بوينغ) من توسيع إنتاج طائرات (ماكس) بعد الحادثة المذكورة.
وبررت الجهة المسؤولة عن الطيران في الولايات المتحدة قرارها بالسعي إلى "تحسين مراقبة الجودة" مشددة على أن الحادثة التي وقعت في الخامس من يناير "يجب ألا تتكرر أبدا". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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