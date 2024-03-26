شركة (بوينغ) تعلن تغييرات في مجلس الإدارة مع استمرار أزمة الثقة حول السلامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 3 (كونا) -- أعلنت شركة (بوينغ) الأمريكية اليوم الإثنين عن تغييرات في مجلس الإدارة طالت مناصب بارزة وذلك في ظل أزمة تمر بها الشركة منذ بداية العام الحالي نتيجة حوادث تتعلق بالسلامة.
وقالت عملاقة صناعة الطيران في بيان إن ديف كالهون أكد نيته التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي في نهاية عام 2024 "وسيواصل قيادة شركة (بوينغ) حتى نهاية العام".
كما قرر رئيس مجلس الإدارة المستقل لاري كيلنر "عدم الترشح لإعادة انتخابه في الاجتماع السنوي" بينما غادر ستان ديل منصب الرئيس التنفيذي للطائرات التجارية للشركة بشكل فوري.
ومنذ حادث سقوط باب إحدى الطائرات من نوع (بوينغ 737 ماكس 9) أثناء قيامها برحلة ركاب تجارية في الولايات المتحدة مطلع يناير الماضي تعيش الشركة حالة أزمة أدت إلى زعزعة ثقة البعض حول السلامة.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية مطلع فبراير أنها بدأت تعزيز فحص طائرات (بوينغ ماكس) بعد تلك الحادثة.
وكانت الإدارة أمرت بوقف تحليق 171 طائرة من نوع (بوينغ 737 ماكس 9) على إثر حادثة الخامس من يناير ثم وفي نهاية الشهر نفسه منعت الإدارة شركة (بوينغ) من توسيع إنتاج طائرات (ماكس) بعد الحادثة المذكورة.
وبررت الجهة المسؤولة عن الطيران في الولايات المتحدة قرارها بالسعي إلى "تحسين مراقبة الجودة" مشددة على أن الحادثة التي وقعت في الخامس من يناير "يجب ألا تتكرر أبدا". (النهاية)
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