البيت الأبيض: التقارير حول تعرض فلسطينيات لانتهاكات في مستشفى الشفاء مثيرة للقلق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 25 - 3 (كونا) -- اعتبر البيت الأبيض الأمريكي اليوم الإثنين أن التقارير بشأن تعرض نساء فلسطينيات لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بمستشفى الشفاء مثيرة للقلق.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن التقارير التي تفيد بتعرض نساء فلسطينيات للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة مجمع الشفاء الطبي الأسبوع الماضي "مثيرة للقلق".
وبينما أشار كيربي إلى أنها "المرة الأولى التي أسمع عن ذلك" قال في المقابل إن الادعاءات بشأن استهداف مسيرة إسرائيلية أربعة مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في شهر فبراير الماضي وفق فيديو التقطته المسيرة وتم نشره الخميس الماضي "مقلقة" كذلك.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه "اطلع" على أحد تلك التقارير لكنه "غير دقيق".
في المقابل أكد ميلر وجوب "إجراء إسرائيل تحقيقا شاملا وشفافا في الادعاءات الموثوقة بارتكاب مخالفات وضمان المساءلة عن أي إساءات أو انتهاكات" مضيفا "هذا ما نقوله علانية". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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