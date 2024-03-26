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البيت الأبيض: التقارير حول تعرض فلسطينيات لانتهاكات في مستشفى الشفاء مثيرة للقلق

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 25 - 3 (كونا) -- اعتبر البيت الأبيض الأمريكي اليوم الإثنين أن التقارير بشأن تعرض نساء فلسطينيات لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال بمستشفى الشفاء مثيرة للقلق.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن التقارير التي تفيد بتعرض نساء فلسطينيات للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة مجمع الشفاء الطبي الأسبوع الماضي "مثيرة للقلق".
وبينما أشار كيربي إلى أنها "المرة الأولى التي أسمع عن ذلك" قال في المقابل إن الادعاءات بشأن استهداف مسيرة إسرائيلية أربعة مدنيين فلسطينيين بمنطقة السكة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في شهر فبراير الماضي وفق فيديو التقطته المسيرة وتم نشره الخميس الماضي "مقلقة" كذلك.
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنه "اطلع" على أحد تلك التقارير لكنه "غير دقيق".
في المقابل أكد ميلر وجوب "إجراء إسرائيل تحقيقا شاملا وشفافا في الادعاءات الموثوقة بارتكاب مخالفات وضمان المساءلة عن أي إساءات أو انتهاكات" مضيفا "هذا ما نقوله علانية". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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