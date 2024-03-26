الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 3 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي وجوب امتثال الكيان الاسرائيلي المحتل لهذا القرار الذي يشدد على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية اليهم دون عوائق وضمان إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار معربا عن أمله في أن يسهم بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين.
وذكر أن ذلك يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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