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الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 3 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الاثنين بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي وجوب امتثال الكيان الاسرائيلي المحتل لهذا القرار الذي يشدد على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية اليهم دون عوائق وضمان إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار معربا عن أمله في أن يسهم بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين.
وذكر أن ذلك يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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