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رئيس (القيادة) اليمني: ميليشيا الحوثي تراهن على خيار الحرب رغم فشلها على مدى سنوات

3/26/2024 12:00:24 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 3 (كونا) –- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي لا تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية ولم تأت سوى بمزيد من الانتهاكات والمعاناة لليمنيين خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى اجتماع العليمي مساء اليوم الاثنين بقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان والمحاور العسكرية والعمليات المشتركة.
وأضاف العليمي "إنه لمن الفخر ان يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة (الضالع) كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في المعركة والمشروع الوطني في بقية المحافظات".
وأعرب عن الثناء والامتنان لموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي قدمت الدول الأعضاء فيه كل الدعم بما فيها أرواح ابنائهم الزكية من اجل نصرة قضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية والدفاع عن هويته العربية.
وأشاد بتضحيات منتسبي المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن المجلس الرئاسي والحكومة مدركين لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا وخلاقا.
وشدد على المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتحقيق أحادية القرار العملياتي على مختلف المستويات. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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