رئيس (القيادة) اليمني: ميليشيا الحوثي تراهن على خيار الحرب رغم فشلها على مدى سنوات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 3 (كونا) –- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن ميليشيات الحوثي لا تزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية ولم تأت سوى بمزيد من الانتهاكات والمعاناة لليمنيين خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى اجتماع العليمي مساء اليوم الاثنين بقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان والمحاور العسكرية والعمليات المشتركة.
وأضاف العليمي "إنه لمن الفخر ان يتزامن لقاؤنا هذا مع ذكرى عاصفة الحزم وملحمة تحرير عدن بعد أسابيع من تحرير محافظة (الضالع) كبوابة نصر لاستعادة كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في المعركة والمشروع الوطني في بقية المحافظات".
وأعرب عن الثناء والامتنان لموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي قدمت الدول الأعضاء فيه كل الدعم بما فيها أرواح ابنائهم الزكية من اجل نصرة قضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية والدفاع عن هويته العربية.
وأشاد بتضحيات منتسبي المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معا في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد أن المجلس الرئاسي والحكومة مدركين لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا وخلاقا.
وشدد على المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية وإعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتحقيق أحادية القرار العملياتي على مختلف المستويات. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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