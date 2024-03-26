مدرب منتخب الكويت: نتطلع لايجاد افضل الحلول لتحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب القطري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- اعرب مدرب منتخب الكويت لكرة القدم روي بينتو اليوم الاثنين عن تطلعه لايجاد افضل الحلول لتحقيق نتيجة ايجابية امام المنتخب القطري غدا ضمن إياب التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال بينتو خلال مؤتمر صحفي خاص بالمباراة المقررة غدا بين منتخب الكويت ونظيره المنتخب القطري إن الازرق ارتكب بعض الاخطاء في مباراة الذهاب مضيفا ان لديه الوقت الكافي لتحليل المباراة وايجاد الحلول المناسبة.
واكد انه سيعمل على رفع مستوى تركيز اللاعبين وبذل اقصى الجهود في المباراة.
من جهته قال مدرب منتخب قطر ماركيز لوبيز خلال المؤتمر ان التحضير لهذه المباراة كان وفق الخطة الموضوعة وان اللاعبين سيلعبون بروح عالية لتحقيق الفوز مؤكدا احترامه للمنتخب الكويتي.
واشار الى محاولته ايجاد توليفة من اللاعبين صغار السن مع الكبار للاستفادة منهم مستقبلا موضحا انه اجرى تغييرات في التشكيلة من أجل هذا الهدف.
بدوره قال لاعب منتخب الكويت حمد الحربي في تصريح صحفي ان الفريق مستعد للمباراة كأي مباراة في التصفيات لافتا الى امتلاكهم الرغبة والروح القتالية لتحقيق نتيجة ايجابية.
واضاف الحربي ان لدى اللاعبين حافزا اضافيا يتمثل في الارض والجمهور داعيا الجمهور لمؤارزة ودعم المنتخب امام المنتخب القطري.
من جانب آخر قال لاعب منتخب قطر محمد وعد ان المباراة لن تكون سهلة ويجب تطبيق تعليمات المدرب لمواصلة تحقيق النتائج الايجابية.
واضاف انهم طووا صفحة المباراة الماضية وسيحاولون احراز ثلاث نقاط مهمة.
ويواجه منتخب الكويت يوم غد الثلاثاء نظيره القطري في الجولة الرابعة من المجموعة الاولى ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم عام 2026 وكأس آسيا عام 2027. (النهاية)
س ع د / خ ع ح
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