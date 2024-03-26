موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ويؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار حيث حظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

لندن - الخارجية البريطانية تعلن أنها تحققت من تورط منظمات وأفراد تابعين لحكومة الصين في تنظيم حملتين سيبرانيتين تستهدفان برلمانيين ومنظمات ديمقراطية وعمليات انتخابية استهدافا كيديا.

باريس - رئيس الحكومة الفرنسية غابريال اتال يكشف عن أنه تم احباط مخططي اعتداء في فرنسا منذ بداية هذا العام ويشير الى أنه "منذ عام 2017 تم إحباط 45 هجوما كان مخططا له في البلاد وتم إبعاد 760 أجنبيا متطرفا إلى الحدود".

الجزائر - انتخاب شيف فورتشن شارومبيرا من زيمبابوي والممثل عن المجموعة الجيو-سياسية لجنوب إفريقيا رئيسا للبرلمان الإفريقي بأغلبية الأصوات لاستكمال ولايته على رأس هذه الهيئة التمثيلية القارية للفترة من 2022 الى 2025.

الرباط - مرشح التحالف الحاكم امادو با يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى. (النهاية) ر ج