موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان ويؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار حيث حظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
لندن - الخارجية البريطانية تعلن أنها تحققت من تورط منظمات وأفراد تابعين لحكومة الصين في تنظيم حملتين سيبرانيتين تستهدفان برلمانيين ومنظمات ديمقراطية وعمليات انتخابية استهدافا كيديا.
باريس - رئيس الحكومة الفرنسية غابريال اتال يكشف عن أنه تم احباط مخططي اعتداء في فرنسا منذ بداية هذا العام ويشير الى أنه "منذ عام 2017 تم إحباط 45 هجوما كان مخططا له في البلاد وتم إبعاد 760 أجنبيا متطرفا إلى الحدود".
الجزائر - انتخاب شيف فورتشن شارومبيرا من زيمبابوي والممثل عن المجموعة الجيو-سياسية لجنوب إفريقيا رئيسا للبرلمان الإفريقي بأغلبية الأصوات لاستكمال ولايته على رأس هذه الهيئة التمثيلية القارية للفترة من 2022 الى 2025.
الرباط - مرشح التحالف الحاكم امادو با يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى. (النهاية) ر ج
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