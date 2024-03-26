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بلينكن يحذّر غالانت من مخاطر اجتياح رفح

3/26/2024 12:00:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 26 اذار (بترا) - حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت خلال اجتماع في واشنطن، مساء الاثنين، من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتحدة لعملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب واشنطن تايمز.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن "شدّد على وجود حلول أخرى غير غزو برّي واسع النطاق، وهي حلول من شأنها أن تضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل وتحمي المدنيين الفلسطينيين ايضا".
وعقد الاجتماع بين بلينكن وغالانت في مقر وزارة الخارجية في واشنطن الاثنين بعيد ساعات من إلغاء إسرائيل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
وألغت إسرائيل الزيارة احتجاجاً على عدم استخدام واشنطن حقّ الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
-- (بترا)
ب خ/ب ط
26/03/2024 06:35:32

MENAFN26032024000117011021ID1108020758

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