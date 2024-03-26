انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 220 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 220 نقطة
التاريخ
3/26/2024 12:00:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 آذار (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 220 نقطة تقريبا، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 82 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 162 نقطة ليصل إلى 39313 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 44 نقطة، ليصل إلى 16384 نقطة.
وانخفض ايضا مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 5218 نقطة.
--(بترا)
م د/ب ط
26/03/2024 06:28:35
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