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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 220 نقطة

3/26/2024 12:00:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 آذار (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 220 نقطة تقريبا، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 82 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 162 نقطة ليصل إلى 39313 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 44 نقطة، ليصل إلى 16384 نقطة.
وانخفض ايضا مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 5218 نقطة.
--(بترا)
م د/ب ط
26/03/2024 06:28:35

MENAFN26032024000117011021ID1108020757

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